Общественный транспорт города Заречного встал из-за поломки 20 автобусов

Новости

Украина отказала во въезде российскому дипломату 21:17
Гознак напомнил о необходимости обновить дизайн банкнот 21:10
Захарова обвинила Ходорковского во вранье и безответственности 21:09
Рогозин: Работа по восстановлению герметичности МКС завершена 21:03
Лука Модрич признан лучшим футболистом сезона 2017/18 по версии УЕФА 20:52
С 1 ноября таможенные сборы за посылки из-за рубежа оплатятся дистанционно 20:51
В Беларуси значительно повысят зарплаты работников бюджетной сферы 19:44
В Крыму назвали источник кислотного выброса в Армянске 19:26
"Уфа" не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы 19:18
МИД: Действия США к востоку от Евфрата чреваты расколом Сирии 19:14
В Крыму заявили о вербовке Киевом местной молодежи через вузы 18:34
Медведев призвал ускорить внедрение цифровых технологий 18:33
Названа причина смерти Иосифа Кобзона 18:15
Левон Оганезов рассказ о болезни, убившей Кобзона 18:12
Принц Гарри спел со сцены театра 18:09
Прощание с Кобзоном пройдет в Концертом зале имени Чайковского 18:00
Аукцион на право аренды сарая в Москве длился 13 часов 17:56
Геймана и Мураками включили в шорт-лист альтернативной Нобелевской премии 17:55
Из-за пожара в новосибирской больнице эвакуировали больше 400 человек 17:48
Глава АвтоВАЗа рассказал о судьбе Lada Largus 17:46
Росприроднадзор нашел загрязнителя реки Охты в Петербурге 17:38
Средний размер пенсий в России увеличился на 3,4 процента 17:26
Иосиф Пригожин: "Слово Кобзона было весомей слова любого политика" 17:24
Лавров: Россия предостерегла Запад от "игры с огнем в Идлибе" 17:18
Skoda показала, каким будет новый Rapid 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новшества появятся в школах
Какие новшества появятся в школах
Что нужно знать о покупке квартиры с помощью эскроу-счета
Что нужно знать о покупке квартиры с помощью эскроу-счета
В "РГ" расскажут о погоде на осень
В "РГ" расскажут о погоде на осень
30.08.2018 20:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мотор подвел

Общественный транспорт города Заречного встал из-за поломки 20 автобусов
Текст: Наталья Саванкова ("Российская газета", Пензенская область)
Российская газета - Федеральный выпуск №7656 (193)
Закрытый атомоград Заречный Пензенской области столкнулся с транспортным коллапсом. Проблема пришла, откуда не ждали: встали все двадцать новеньких автобусов, недавно приобретенных мэрией на средства городского бюджета. Планировалось постепенно обновить автопарк общественного транспорта. Он не только курсирует по Заречному, где проживают около 60 тысяч человек, но и связывает закрытый город с Пензой, куда многие ездят на работу или учебу. На остановках образовались очереди.
Пять машин попали в смертельное ДТП в Подмосковье

Пока зареченцы воюют на остановках, чиновники мэрии сражаются в судах с поставщиками автотранспорта. Автобусы приобретались в лизинг на семь лет, общая сумма контрактов составила без малого 350 миллионов рублей. Но большинство "новичков" вышли из строя, не отработав и половину гарантийного срока. После очередной поломки мэрия приостановила платежи по лизингу.

На остановках образовались очереди, а оставшиеся старенькие развалюхи пассажиры часто берут штурмом

Как пояснил директор муниципального предприятия "Автотранс" города Заречного Эдуард Кузовков, у автобусов одна беда - двигатели. В фирме, которая поставляла автобусы, вину перекладывают на водителей. Дескать, это они неправильно эксплуатируют машины, не берегут их, вот и ломаются двигатели. На днях в нашумевшем судебном деле появились новые подробности. Стали известны результаты независимой технической экспертизы.

В Ростове в ДТП с мотоциклом погибли три человека

- На ЛиАЗах установлены двигатели фирмы MAN мощностью 250 лошадиных сил. Эта модель должна иметь в блоках цилиндров съемные гильзы, которые в случае необходимости можно заменить. В зареченских же автобусах оказались установлены двигатели с монолитными блоками цилиндров, предназначенные для двигателей меньшей мощности до 220 лошадиных сил. Их преждевременный износ и невозможность замены привели к поломке двигателей, - пояснил Эдуард Кузовков.

По сведениям участников судебного процесса, ситуация с массовой поломкой автобусов повторилась и в других городах.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Локомотив" и ЦСКА узнали соперников по Лиге чемпионов
МИД: Действия США к востоку от Евфрата чреваты расколом Сирии
Прощание с Кобзоном пройдет в Концертом зале имени Чайковского
В Средиземном море пройдут масштабные учения группировки сил ВМФ и ВКС
Московский международный автомобильный салон
Специальный проект
Московский международный автомобильный салон