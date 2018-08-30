Общественный транспорт города Заречного встал из-за поломки 20 автобусов

Закрытый атомоград Заречный Пензенской области столкнулся с транспортным коллапсом. Проблема пришла, откуда не ждали: встали все двадцать новеньких автобусов, недавно приобретенных мэрией на средства городского бюджета. Планировалось постепенно обновить автопарк общественного транспорта. Он не только курсирует по Заречному, где проживают около 60 тысяч человек, но и связывает закрытый город с Пензой, куда многие ездят на работу или учебу. На остановках образовались очереди.

Пока зареченцы воюют на остановках, чиновники мэрии сражаются в судах с поставщиками автотранспорта. Автобусы приобретались в лизинг на семь лет, общая сумма контрактов составила без малого 350 миллионов рублей. Но большинство "новичков" вышли из строя, не отработав и половину гарантийного срока. После очередной поломки мэрия приостановила платежи по лизингу.

На остановках образовались очереди, а оставшиеся старенькие развалюхи пассажиры часто берут штурмом

Как пояснил директор муниципального предприятия "Автотранс" города Заречного Эдуард Кузовков, у автобусов одна беда - двигатели. В фирме, которая поставляла автобусы, вину перекладывают на водителей. Дескать, это они неправильно эксплуатируют машины, не берегут их, вот и ломаются двигатели. На днях в нашумевшем судебном деле появились новые подробности. Стали известны результаты независимой технической экспертизы.

- На ЛиАЗах установлены двигатели фирмы MAN мощностью 250 лошадиных сил. Эта модель должна иметь в блоках цилиндров съемные гильзы, которые в случае необходимости можно заменить. В зареченских же автобусах оказались установлены двигатели с монолитными блоками цилиндров, предназначенные для двигателей меньшей мощности до 220 лошадиных сил. Их преждевременный износ и невозможность замены привели к поломке двигателей, - пояснил Эдуард Кузовков.

По сведениям участников судебного процесса, ситуация с массовой поломкой автобусов повторилась и в других городах.