Общественный транспорт города Заречного встал из-за поломки 20 автобусов

Пока зареченцы воюют на остановках, чиновники мэрии сражаются в судах с поставщиками автотранспорта. Автобусы приобретались в лизинг на семь лет, общая сумма контрактов составила без малого 350 миллионов рублей. Но большинство "новичков" вышли из строя, не отработав и половину гарантийного срока. После очередной поломки мэрия приостановила платежи по лизингу.
Как пояснил директор муниципального предприятия "Автотранс" города Заречного Эдуард Кузовков, у автобусов одна беда - двигатели. В фирме, которая поставляла автобусы, вину перекладывают на водителей. Дескать, это они неправильно эксплуатируют машины, не берегут их, вот и ломаются двигатели. На днях в нашумевшем судебном деле появились новые подробности. Стали известны результаты независимой технической экспертизы.
- На ЛиАЗах установлены двигатели фирмы MAN мощностью 250 лошадиных сил. Эта модель должна иметь в блоках цилиндров съемные гильзы, которые в случае необходимости можно заменить. В зареченских же автобусах оказались установлены двигатели с монолитными блоками цилиндров, предназначенные для двигателей меньшей мощности до 220 лошадиных сил. Их преждевременный износ и невозможность замены привели к поломке двигателей, - пояснил Эдуард Кузовков.
По сведениям участников судебного процесса, ситуация с массовой поломкой автобусов повторилась и в других городах.