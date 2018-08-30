В Перми ФСБ перекрыла канал поставки наркотиков из Нидерландов

Житель Перми организовал незаконный бизнес, заказывая синтетический наркотик посредством интернета из Королевства Нидерланды. Наркоторговец был задержан сотрудниками ФСБ, при нем было обнаружено 25 грамм психотропного вещества МДМА.

Как пояснили в УФСБ России по Пермскому краю, доставка запрещенного вещества осуществлялась через почтовые отправления. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

27 августа решением Свердловского районного суда города Перми житель региона признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.