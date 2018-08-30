Новости

Золотой трактор "Беларус" представили на выставке в Новосибирске 10:13
МИД: Богданов обсудил урегулирование в САР с лидером сирийской оппозиции 10:12
Умер один из авторов культового "Городка" Александр Завелион 10:12
В Перми ФСБ перекрыла канал поставки наркотиков из Нидерландов 09:58
Белорусы стали есть больше овощей и меньше хлеба 09:43
Днем 30 августа в Москве ожидается теплая погода 09:40
В Хабаровске два человека пострадали в тройном ДТП с участием "скорой" 09:37
Орловца осудили на пять лет за пропаганду терроризма 09:37
В Туве оштрафовали ударившую ребенка учебником учительницу 09:35
В Южной Корее полиция попросила продлить арест российских моряков 09:34
Стрельбу "ракетными" пулями показали на видео 09:24
"Мольде" - "Зенит". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы 09:18
Ученые определили самую вымирающую от пьянства страну 09:15
Десантник под Владимиром погиб при прыжке с парашютом 09:11
В Москве запустят автобусный маршрут от Жулебино до МЦК 09:00
К 1 сентября Wi-Fi в метро ответит на неожиданные вопросы 09:00
В Приморье сто пострадавших от паводка семей получили помощь 08:55
Mitsubishi оценила обновленный кроссовер ASX в 1,1 млн рублей‍ 08:52
В Брянске обрушилась литейная печь, пострадали пять человек 08:43
В колонии Приморья заключенный довел до самоубийства двух человек 08:34
Правительство продлило эксперимент по маркировке лекарств 08:22
Кабмин одобрил использование простой электронной подписи для госуслуг 08:08
Химический завод загорелся в Мельбурне 07:51
СК начал проверку по факту драки на борту самолета Москва-Душанбе 07:27
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5 06:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новшества появятся в школах
Какие новшества появятся в школах
Что нужно знать о покупке квартиры с помощью эскроу-счета
Что нужно знать о покупке квартиры с помощью эскроу-счета
В "РГ" расскажут о погоде на осень
В "РГ" расскажут о погоде на осень
30.08.2018 09:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми ФСБ перекрыла канал поставки наркотиков из Нидерландов

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)

Житель Перми организовал незаконный бизнес, заказывая синтетический наркотик посредством интернета из Королевства Нидерланды. Наркоторговец был задержан сотрудниками ФСБ, при нем было обнаружено 25 грамм психотропного вещества МДМА.

Житель Магадана на семь лет отправится в колонию за сбыт наркотиков

Как пояснили в УФСБ России по Пермскому краю, доставка запрещенного вещества осуществлялась через почтовые отправления. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

27 августа решением Свердловского районного суда города Перми житель региона признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Происшествия Преступления Криминал Экономика Работа Охрана труда Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Борьба с наркотиками
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму прокомментировали анонсированные Украиной новые санкции
Испытания новой российской ракеты ПРО показали на видео
Трамп подписал указы, разрешающие обходить квоты на импорт металлов
Россия оказалась лидером по инвестициям в Украину в 2018 году
Московский международный автомобильный салон