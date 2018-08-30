В горах Алтая нашли тело пропавшего четыре года назад альпиниста

В Республике Алтай на ледниках горного хребта Актру в Кош-Агачском районе группа альпинистов обнаружила тело погибшего мужчины, который, предположительно, пропал четыре года назад при восхождении на вершину. Следователи начали проверку по факту гибели альпиниста.

- Улаганский межрайонный следственный отдел сейчас проводит доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства гибели мужчины в горах, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Республике Алтай. - Тело погибшего было обнаружено еще 24 августа группой альпинистов, которая шла по маршруту на одну из крупнейших вершин Северо-Чуйского хребта Актру. Они сообщили дежурному регионального МЧС о страшной находке, и через четыре дня спасателям удалось извлечь изо льда тело замерзшего альпиниста.

По сохранившейся одежде и вещам следователям удалось установить, что погибший, скорее всего, 49-летний житель Белокуриха Алтайского края, пропавший без вести в горах Алтая еще в мае 2014 года. Его родственники уже выехали в Кош-Агачский район на опознание.