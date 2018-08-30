В Дагестане после ранения двух полицейских завели дело

В Дагестане после нападения и ранения двух сотрудников полиции возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление СК России.

Нападение произошло в ночь на 30 августа на 738-м километре трассы "Кавказ" недалеко от АЗС "Люкс" у села Тотурбийкала Хасавюртовского района.

"Мужчина, личность которого пока не установлена, при попытке проверить у него документы обстрелял экипаж в составе четырех сотрудников МВД", - уточнили в ведомстве.

В результате двое сотрудников полиции получили огнестрельные ранения, а нападавший с места происшествия скрылся.