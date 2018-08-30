Организатора взрыва в петербургском магазине отправили на лечение

Калининский районный суд Петербурга вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера к Дмитрию Лукьяненко, устроившему взрыв в гипермаркете "Перекресток" 27 декабря прошлого года.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, обвиняемого отправят в стационар Санкт-Петербургской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением. Лечение продлится до декабря 2018 года.

Напомним, согласно материалам дела, Лукьяненко изготовил и подорвал самодельную бомбу, которую заложил в камеру хранения магазина. Поскольку взрыв произошел в закрытой металлической ячейке, в результате никто не погиб. Тем не менее, 18 человек с различными травмами были госпитализированы, а магазину был причинен материальный ущерб.

Отметим, что еще в ходе следствия ставился вопрос о психическом здоровье обвиняемого. Однако результаты экспертизы стали известны только сейчас, поэтому суд удовлетворил ходатайство следователя о принудительном лечении.