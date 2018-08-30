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30.08.2018 12:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани КамАЗ с металлом опрокинулся на автобус с людьми

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Абинском районе Краснодарского края КамАЗ, груженный металлоломом, опрокинулся на рейсовый автобус, где находились 19 человек.

Авария случилась на 79-м километре автотрассы Краснодар - Новороссийск. В ДТП никто не пострадал.

Пять человек пострадали в ДТП под Саратовом

- Водитель большегрузного автомобиля КамАЗ, двигаясь по трассе, не справился с управлением и в результате его грузовик перевернулся, - сообщил оперативный дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Дальше большегруз по инерции выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с рейсовым автобусом, в котором находилось 19 человек.  

По данным полиции, водителям КамАЗа и автобуса, а также пассажирам, прибывшие медики оказали помощь на месте ЧП, однако никому из участников аварии не понадобилась госпитализация.

По факту происшествия проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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