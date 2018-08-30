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30.08.2018 16:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани мужчина угнал и сжег машину бывшей возлюбленной

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Полиция Ейского района Краснодарского края завершила расследование необычного уголовного дела. 32-летний мужчина из ревности угнал и сжег машину своей бывшей возлюбленной. Стоимость авто составляла около 400 тысяч рублей.

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- С сообщением о нападении в полицию обратилась местная жительница, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.  -  Девушка пояснила, что находилась на улице, когда на нее напал ее бывший сожитель, похитил ключи от принадлежащей ей иномарки, после чего сел в машину и скрылся в неизвестном направлении.

Во время розыска автомобиля полицейские обнаружили иномарку в нескольких километрах от Ейска сгоревшей. Немного позже подозреваемого в преступлении задержали по месту его жительства.

Как сообщили в полиции, в участке мужчина признался, что на почве ревности облил авто машинным маслом и поджег.

Против незадачливого влюбленного возбудили уголовное дело по статьям "Неправомерное завладение автомобилем", "Умышленное повреждение чужого имущества" и "Грабеж". Материалы дела направлены в суд для рассмотрения. Если вина подозреваемого будет доказана, то мужчине может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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