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30.08.2018 14:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани водитель нашел на дороге сверток с младенцем

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Новокубанском районе Краснодарского края водитель на обочине дороги нашел сверток с новорожденным мальчиком. По сообщению следователей, мужчина остановился недалеко от проезжей части в лесополосе по своим делам и неожиданно обнаружил завернутого в пеленки младенца. Рядом с ребенком никого не было.

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- Мужчина отвез младенца в ближайшую больницу, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю  Наталья Трифанова. - Врачи осмотрели мальчика и определили, что его состояние удовлетворительное. Возраст - около суток. Ребенок является доношенным, в целом здоровым. Личность его матери пока не установлена.

В ведомстве уточнили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка, а розыском матери младенца занимаются оперативные сотрудники.

Стоит отметить, что в Краснодарском крае на данный момент действует пять бэби-боксов, где можно оставить нежеланных детей: два в Краснодаре, а также по одному в Сочи, Новороссийске и Армавире. Тем не менее, мать обнаруженного мальчика бросила его на обочине дороги.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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