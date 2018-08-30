Почему суд отклонил иск молодой матери к врачу

Правоохранительными органами Октябрьского района было возбуждено уголовное дело против молодой матери Юлии (имя изменено). Заявление о клевете написала доктор Мария Приходько. Эта история длилась четыре года. 1 октября 2014 года Юлия в перинатальном центре родила сына Платона, здорового доношенного мальчика, без всяких патологий. Роды принимала врач акушер-гинеколог Мария Приходько. Уже 3 октября по желанию и даже настоянию мамы мальчик был выписан. Как и все малыши, стал наблюдаться в детской поликлинике N4. Последняя запись об осмотре малыша датирована 27 октября 2014 года. По данным поликлиники, малыш развивался нормально, его состояние было удовлетворительным.

Но 1 ноября Платон на "скорой" был доставлен в горбольницу N1 имени Н.А. Семашко с черепно-мозговой травмой. Врачи диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени, кровоизлияние и перелом правой теменной кости. Согласно выписному эпикризу нейрохирургического отделения, ребенок находился на лечении месяц, с 1 ноября по 2 декабря 2014 года, а затем выписан из больницы.

Доктор не жаждала мести, а решила создать прецедент, чтобы врачей не обвиняли в чужих грехах

Спустя полгода на форуме портала для родителей "РостовМама" некий пользователь под ником "Юлик" создал тему "Мой ребенок пострадал от рук врачей и другие ошибки акушеров-гинекологов перинатального центра". В этой и других темах форума она обвиняла медицинский центр и врача Приходько, принимавшей у нее роды, в причинении вреда здоровью ее ребенку.

А 25 апреля 2017 года Юлия обратилась в Октябрьский районный суд с гражданским иском к перинатальному центру: о возмещении вреда здоровью, защите прав потребителя медицинских услуг и взыска компенсации морального вреда, причиненного некачественной медицинской помощью. В своих исковых требованиях мать ребенка утверждала, что травму ее сын получил в самом центре.

Почти год длилось судебное разбирательство. Судебно-медицинская экспертиза установила, что повреждения, подобные диагностированным у Платона, могли возникнуть только в результате нанесения свежей травмы, то есть это произошло не во время нахождения ребенка в перинатальном центре. 21 марта 2018 года суд отказал матери в удовлетворении иска, не найдя вины медиков в том, что случилось с ребенком. Это решение вступило в законную силу.

- Можно предположить, что Юлия, обращаясь в суд, сама выдумала и опубликовала историю о неквалифицированных медиках, пытаясь скрыть обстоятельства причинения ребенку тяжкого вреда здоровью и действительные причины образования у него тяжелейшей травмы головы, - говорит Мария Приходько.

Мировой суд Октябрьского района Ростова-на-Дону постановил прекратить уголовное дело по обвинению Юлии в совершении преступления по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ в связи с истечением сроков давности. Тем не менее доктор Приходько считает это дело относительной победой. Ведь она не жаждала наказания Юлии, важно было создать прецедент: нельзя так огульно обвинять врачей.

Тем временем в судах находятся еще несколько дел по искам пациенток к перинатальному центру. Его сотрудники ходят в следственные органы как на работу.

Комментарий

Валерий Буштырев, главный врач Ростовского перинатального центра, главный неонатолог ЮФО:

- В последние годы мы сталкиваемся с явлением так называемого "врачебного террора". Различные люди своей клеветой, разжиганием ненависти к медицинским работникам пытаются нанести непоправимый вред репутации и доброму имени перинатального центра. К большому сожалению, при концентрации беременных с тяжелой акушерской патологией, родоразрешение которых происходит преждевременно и у них рождаются недоношенные дети с зачастую экстремально низкой массой тела, неизбежно увеличение больничной летальности в детских реанимационных отделениях перинатального центра. Это становится поводом для недовольства, нас даже начинают обвинять в "массовых смертях детей". Более того, даже звучат призывы "сжечь", "уничтожить" "врачей-оборотней", "бесчувственных животных"... Наши сотрудники продолжают исполнять свой долг в крайне непростой обстановке, под все возрастающим психологическим давлением. Несмотря на то, что летальность в акушерском учреждении третьего уровня является непредотвратимой, гибель каждого ребенка (даже с крайне низкой массой тела, а иногда еще до рождения) становится трагедией для сотрудников центра, которые испытывают те же горькие чувства, что и родители невыживших новорожденных.

Справка "РГ"

Ежегодно в Ростовском областном перинатальном центре проходит от 3,5 до 5 тысяч родов, при этом сюда попадают пациентки с наиболее тяжелыми осложнениями беременности, а в детских отделениях, в том числе в отделении детской реанимации, каждый год выхаживается около 1000 младенцев, которые вряд ли бы выжили в других условиях. Материнская смертность в Ростовской области с 2010 года уменьшилась в 4 раза.