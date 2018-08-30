В Ростове в ДТП с мотоциклом погибли три человека

В Ростове-на-Дону в ДТП с мотоциклом погибли три человека. Смертельная авария произошла среди ночи на улице Нансена в районе дома № 85.

Мужчина переходил через дорогу в неположенном месте. В это время по проезжей части двигался мотоцикл.

- В результате погибли водитель мотоцикла, девушка-пассажир и пешеход, - сообщили "РГ" в отделе пропаганды ростовской ГИДББ.

По предварительным данным, причиной столь тяжких последствий могла стать большая скорость, с которой двигался мотоцикл. После удара он отлетел примерно на 200 метров.