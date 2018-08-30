В Сочи авария оставила без воды более 10 тысяч жителей

В четверг утром в связи с аварийной ситуации на водозаборных сооружениях, расположенных на реке Сочи, было отключено водоснабжение в микрорайонах Донской и Мамайка.

По информации пресс-службы МУП Сочи "Водоконал", около 6.30 утра подача воды прекращена в дома на почти 40 улицах курорта. Причиной отключения стало устранение технической проблемы на насосном оборудовании.

Коммунальная авария оставила свыше 10 тысяч потребителей Сочи без воды. К социально значимым объектам в настоящее время организован ее подвоз. Специалисты ведут ремонт вышедшего из строя оборудования - они обещают в течение ближайших часов устранить возникшие неполадки.