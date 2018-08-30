В Волгограде двух экс-полицейских заподозрили в получении взятки

В Волгоградской области бывший начальник уголовного розыска одного из районных отделений полиции и его подчиненный подозреваются в получении взятки.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ - "получение взятки, через посредника, в виде денег, за незаконное бездействие" и "посредничество во взяточничестве".

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, в октябре прошлого года бывшие работники криминальной полиции потребовали от гражданина 120 тысяч рублей. Взамен ему обещали не направлять в следственные органы материалы по факту совершения фиктивного ДТП. Мужчина передал работникам уголовного розыска 30 тысяч рублей.

О данном факте стало известно ФСБ и работникам службы собственной безопасности МВД, которые провели соответствующую проверку.

В результате полицейские были уволены со службы, в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Двое подозреваемых в совершении преступления полностью признали свою вину в содеянном. Решается вопрос об избрании в отношении полицейских меры пресечения в виде заключения под стражу.