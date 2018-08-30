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30.08.2018 16:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Директора Магнитогорского цирка отдали под суд за взятки и растрату

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Прокуратура Правобережного района Магнитогорска направила в суд уголовное дело директора Магнитогорский государственного цирка (филиала ФКП "Росгосцирк") Олега Хотима, обвиняемого в получение взяток, мошенничестве и растрате.

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- По данным следствия, 24 января в Челябинске обвиняемый получил взятку в размере 150 тысяч рублей от представителя организации за заключение договора на оказание транспортных услуг на сумму около одного миллиона, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Ранее им была получена часть взятки в сумме 30 тысяч рублей.

Также в ходе расследования уголовного дела были выявлены факты хищения ФКП "Росгосцирк" в сумме 300 тысяч рублей и получение взятки в виде услуг имущественного характера на сумму около 177 тысяч рублей - за незаконные действия по сдаче в аренды помещения столовой цирка.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следствия наложен арест на жилой дом и земельный участок, принадлежащие обвиняемому. Кроме того, СК внес представление руководителю ФКП "Росгосцирк" об устранении причин, способствовавших совершению преступления.

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