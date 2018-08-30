ФАС завела дело на губернатора Челябинской области

ФАС России возбудила дело о картельном сговоре на государственных аукционах по ремонту автомобильных дорог Челябинской области. Под подозрение попали региональное министерство дорожного хозяйства, глава региона Борис Дубровский и основной подрядчик - компания "Южуралмост".

- Нарушения антимонопольного законодательства выявлены при проведении 29 аукционов на общую сумму свыше восьми миллиардов рублей, - сообщила официальный представитель УФАС по Челябинской области Наталья Мартынюк. - Победителем в них стало АО "Южуралмост". Причем установлено, что лоты при проведении аукционов на протяжении длительного времени укрупнялись с целью ограничения конкуренции, а заявки иных компаний отклонялись по основаниям, не предусмотренным законодательством о контрактной системе. Кроме того, ряд контрактов был заключен несмотря на возражения антимонопольного органа. В результате начальная максимальная цена контракта снижалась не более, чем на 1,5 процента а победа обеспечивалась участнику антиконкурентного соглашения.

Одним из примеров картельного сговора, по мнению антимонопольного ведомства, может служить аукцион на ремонт автомобильных дорог в Красноармейском, Каслинском и Кунашакском районах Челябинской области, проведенный в мае прошлого года с начальной ценой в 554 миллиона рублей.

Контракт был заключен с единственной допущенной до аукциона компанией "Южуралмост", поскольку ее конкурента отстранили от участия якобы в связи с недостоверностью представленного на торги свидетельства СРО о допуске к работам. Между тем, как показало расследование, предоставление этого документа не требовалось. Более того, свидетельство, как выяснилось впоследствии, оказалось достоверным.

Вместе с тем предписание антимонопольной службы об отмене результатов закупки и повторном рассмотрении заявок миндортранс региона проигнорировал. Не смотря на то, что законность требований УФАС подтверждено решениями арбитражного суда Челябинской области и Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.

В правительстве Челябинской области подозрения в картельном сговоре считают несостоятельными.

- Наша позиция по этому вопросу остается неизменной: согласно определению Верховного суда РФ, целью правового регулирования проведения конкурентных процедур является не обеспечение доступа к закупке как можно большего количества участников, а качественное выполнение требований государственного заказчика, - сообщил заместитель руководителя аппарата губернатора Дмитрий Федечкин. - Абсолютно законен вариант заключения контракта "под ключ", предусматривающий одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства. И мы считаем это обязательным условием для обеспечения высокого качества работ и повышения ответственности подрядчиков.

Дмитрий Федечкин уточнил, что глава региона Борис Дубровский нетерпим к любым нарушениям законодательства в сфере госзакупок. Контроль за этой сферой закреплен за Главным контрольным управлением региона и дублируется ведомственным, и общественным контролем. А потому претензии ФАС России в правительстве считают необоснованными и готовы отстаивать свою правоту в предусмотренном законодательством порядке.