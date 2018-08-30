На Урале СК проверит информацию о возможном развращении ребенка

В городе Магнитогорске Челябинской области организована проверка информации из соцсетей о возможных преступных посягательствах в семье по отношению к пятилетнему ребенку, сообщили в четверг в СК региона.

- Вчера вечером в социальной сети была размещена информация о возможных преступных действиях в отношении пятилетней девочки из Магнитогорска, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как удалось выяснить "РГ", тревогу забил отец девочки, который с семьей не проживает. Он выложил в сети переписку бывшей супруги с ее новым мужем, из которой можно сделать вывод о том, что девочке грозят противоправные действия.

Теперь эту информацию предстоит проверить следствию.