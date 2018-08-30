В Екатеринбурге эвакуировали учеников спортшколы

В екатеринбургской детско-юношеской спортивной школе на улице Бажова сегодня случился пожар. Из здания эвакуировали 23 человека, в том числе - 15 детей.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 16.05 по местному времени: горела кровля на площади 10 квадратных метров.

"Пожарные в течение 13 минут потушили огонь. Никто в результате происшествия не пострадал", - сообщила "РГ" пресс-секретарь МЧС Свердловской области Наталья Зырянова.

Причины возникновения пожара сейчас выясняются, но специалисты склоняются к версии о нарушении правил безопасности: в здании идет ремонт.