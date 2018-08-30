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Рубрика: Происшествия

СК начал проверку по факту драки на борту самолета Москва-Душанбе

Драка на борту самолета, следовавшего рейсом "Москва-Душанбе", стала поводом для проверки. Об этом заявили в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Фото: twitter.com / @gunes_gazetesi
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28 августа вылетевший в Душанбе самолет "Уральских авиалиний" вынужден был вернуться в Москву из-за конфликта на борту. Как сообщает "Интерфакс", гражданин Таджикистана 1993 года рождения применил физическую силу к бортпроводнику. Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета, чтобы передать дебошира полиции. В результате в Душанбе воздушное судно прибыло с 40-минутным опозданием.

Ранее сообщалось, что на борту самолета произошла драка между пассажирами, один из которых во время конфликта угрожал бомбой. Также отмечалось, что пострадала бортпроводница.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Компании Авиация Дебоши в самолетах
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