СК начал проверку по факту драки на борту самолета Москва-Душанбе

Драка на борту самолета, следовавшего рейсом "Москва-Душанбе", стала поводом для проверки. Об этом заявили в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

28 августа вылетевший в Душанбе самолет "Уральских авиалиний" вынужден был вернуться в Москву из-за конфликта на борту. Как сообщает "Интерфакс", гражданин Таджикистана 1993 года рождения применил физическую силу к бортпроводнику. Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета, чтобы передать дебошира полиции. В результате в Душанбе воздушное судно прибыло с 40-минутным опозданием.

Ранее сообщалось, что на борту самолета произошла драка между пассажирами, один из которых во время конфликта угрожал бомбой. Также отмечалось, что пострадала бортпроводница.