Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное на воздушном транспорте". Об этом в четверг сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, 29 августа 2018 года примерно в 19 часов 15 минут во время выполнения рейса авиакомпанией "Уральские авиалинии" сообщением Москва - Душанбе один из пассажиров начал вести себя крайне неадекватно. После того как бортпроводница сделала ему замечание, он встал с кресла, направился за ней и нанес сотруднице авиакомпании удар кулаком по лицу. После произошедшего агрессивный пассажир стал угрожать находившимся на борту авиалайнера людям якобы заложенной на борту бомбой.

Оценив ситуацию, командир принял решение о возврате в аэропорт вылета и передаче дебошира правоохранительным органам.

Уже установлено, что подозреваемый - гражданин Таджикистана 1993 года рождения. Следователи будут ходатайствовать об избрании авиадебоширу меры пресечения в виде заключения под стражу.

На днях замначальника Главного управления на транспорте МВД России генерал-майор полиции Василий Ярцев привел статистику по авиадебоширам. По его словам, в текущем году к уголовной ответственности были привлечены 26 авиапассажиров.

Кроме того, за совершение противоправных действий были сняты с воздушных судов более 430 авиапассажиров, из них 150 находились в состоянии алкогольного опьянения. В то же время были не допущены на борт самолета больше 1 тысячи пассажиров. 89 из них привлечены к уголовной ответственности, 960 - к административной.

Российские авиакомпании с 4 июня получили возможность составлять "черные списки" дебоширов и отказывать им в перевозке сроком на один год. Основанием для внесения в такой список являются невыполнение распоряжений командира воздушного судна, хулиганство на борту, действия, угрожающие безопасной эксплуатации самолета.