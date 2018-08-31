Временно исполняющий обязанности главы управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области лишился должности и чиновничьего статуса за нарушение антикоррупционного законодательства. Некрасивая история всплыла в ходе проведения в управлении проверки Генеральной прокуратуры.

Как выяснилось, врио начальника УФСИН до конца октября 2014 года состоял в браке со старшим инспектором отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера, служившей в подчиненном ему управлении. Однако даже после развода супруги продолжили жить в служебной квартире, вести совместное хозяйство и воспитывать детей.

В 2016 году врио начальника УФСИН помог ей получить другую служебную квартиру. Притом что она была признана не нуждающейся в обеспечении служебным жильем.

"Он заключил с подчиненным ему по службе заместителем начальника управления дополнительное соглашение от 06.09.2016, которое содержало заведомо недостоверные сведения о вселении бывшей супруги в служебную квартиру в качестве члена семьи своего заместителя", - сообщили в Генпрокуратуре.

То есть обманом оформили документы таким образом, чтобы женщине предоставить квартиру. В связи с утратой доверия чиновник был уволен с госслужбы за непринятие мер по недопущению возникновения конфликта интересов.