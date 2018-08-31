В Подмосковье мужчина набросился с ножом на полицейских

В Московской области полицейские задержали вооруженного преступника, несмотря на полученные в схватке ранения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, инцидент произошел вчера вечером в Дзержинском. В полицию обратились прохожие, увидев в местном парке неадекватного мужчину. Около 22 часов патрульные прибыли на место и сразу нашли подозрительного прохожего. Увидев полицейских, мужчина бросился на них с ножом. Один из сотрудников МВД получил серьезное ранение.

Несмотря на это, подозреваемого задержали. Им оказался 27-летний рецидивист из Волгоградской области. Материалы о покушении на полицейских переданы в СК.