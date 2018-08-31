В Твери стая собак напала на женщину с ребенком

Тверские следователи начали проверку по факту нападения стаи собак на женщину с ребенком.

По информации регионального СУ СКР, 30 августа возле заброшенной школы в поселке Химинститута стая набросилась на женщину и ее четырехлетнюю дочь. Когда мать прикрыла ребенка собой, один из псов укусил женщину за ногу.

В ведомстве сообщили, что по факту нападения собак на людей Московский межрайонный следственный отдел Твери организовал доследственную проверку.

- Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации, на которых возложена обязанность по содержанию территорий населенных пунктов и обеспечению безопасности граждан, - уточнили в СУ СКР.