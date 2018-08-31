Тайфун "Джеби" принесет в Приморье ураганные ветры

Сильные дожди, сопровождаемые ветром ураганной силы, в восточную часть Приморья принесет на следующей неделе тайфун "Джеби". По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, 5 сентября днем он уже перевалит остров Хонсю и выйдет в Японское море.

- Там произойдет его вхождение в циркуляцию циклона и объединение облачных массивов. Далее тайфуну ничего не останется, как подчиниться циркуляции циклона и направиться над морем к Татарскому проливу, - говорит синоптик.

Помимо "Джеби" влияние на погоду окажут еще несколько циклонических вихрей и их фронтальных разделов, сообщает Примгидромет. Они принесут осадки в Приморье уже к 3 сентября. Дожди начнутся в южной половине края, к вечеру на юго-западе усилятся. 4 и 5 сентября ливни и ветра ожидаются на большей части региона.