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31.08.2018 06:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В четырех населенных пунктах Приморья осталась вода после паводка

Текст: Ольга Журман

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС про Приморскому краю, четыре населенных пункта, 125 жилых домов и 195 придомовых территорий остаются подтопленными. Они расположены в трех муниципальных образованиях: Уссурийском городском округе, Надеждинском и Октябрьском районах.

В Приморье сто пострадавших от паводка семей получили помощь

Пока не сошла вода с двух участков дорог в двух муниципалитетах. Действует одна лодочная переправа, в Уссурийске работают 15 пожарных насосных станций по откачке воды.

Специалисты МЧС России оказали адресную помощь в 1195 случаях, подвезли за время ликвидации последствий паводка 5,7 тонн продуктов питания, установили временные укрепительные сооружения протяженностью 45 метров.

Продолжают работу 54 оценочные комиссии, члены которых производят предварительный подсчет ущерба. При подворовом обходе пострадавшим гражданам оказывается помощь в оформлении заявлений. Всего поступило 2879 заявлений.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю функционирует в режиме ЧС. Работает оперативный штаб.

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