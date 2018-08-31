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31.08.2018 07:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске будут судить виновного в смертельном ДТП мужчину

Текст: Дина Непомнящая

Прокуратура Хабаровского края направила в Индустриальный районный суд уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом (по части 1 статьи 166 и части 4 статьи 264 УК РФ).

Напомним, вечером 22 июля в краевом центре на улице Вахова нетрезвый водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, сбив семью из трех человек. На месте скончался 27-летний мужчина, закрывший собой жену и 2-летнего сына. Женщина серьезных травм не получила, а ребенок попал в реанимацию. Сейчас его состояние улучшилось, и его перевели на амбулаторное лечение.

В Хабаровске два человека пострадали в тройном ДТП с участием "скорой"

Как сообщили "РГ" в пресс-службе краевой прокуратуры, виновник аварии в компании своих товарищей распивал алкогольные напитки в гаражном кооперативе. Когда стол стал пустеть, взял в гараже ключи от автомобиля Nissan Skyline, принадлежавшего его знакомому и отправился в магазин. Туда он добрался без происшествий, а на обратном пути из-за превышения скорости потерял контроль над машиной. Подробности случившегося подозреваемый в ходе следствия рассказал сам, полностью признав вину.

У нарушителя не было прав на управление транспортных средством. Но это не мешало ему регулярно садиться за руль. Поэтому сотрудники ГИБДД неоднократно привлекали его к ответственности за незаконное вождение. Однажды мужчина даже оказался под административным арестом, не согласившись пройти проверку на трезвость.

На этот раз наказание ему грозит более серьезное - до 12 лет лишения свободы.

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