В Хабаровске будут судить виновного в смертельном ДТП мужчину

Прокуратура Хабаровского края направила в Индустриальный районный суд уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом (по части 1 статьи 166 и части 4 статьи 264 УК РФ).

Напомним, вечером 22 июля в краевом центре на улице Вахова нетрезвый водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, сбив семью из трех человек. На месте скончался 27-летний мужчина, закрывший собой жену и 2-летнего сына. Женщина серьезных травм не получила, а ребенок попал в реанимацию. Сейчас его состояние улучшилось, и его перевели на амбулаторное лечение.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе краевой прокуратуры, виновник аварии в компании своих товарищей распивал алкогольные напитки в гаражном кооперативе. Когда стол стал пустеть, взял в гараже ключи от автомобиля Nissan Skyline, принадлежавшего его знакомому и отправился в магазин. Туда он добрался без происшествий, а на обратном пути из-за превышения скорости потерял контроль над машиной. Подробности случившегося подозреваемый в ходе следствия рассказал сам, полностью признав вину.

У нарушителя не было прав на управление транспортных средством. Но это не мешало ему регулярно садиться за руль. Поэтому сотрудники ГИБДД неоднократно привлекали его к ответственности за незаконное вождение. Однажды мужчина даже оказался под административным арестом, не согласившись пройти проверку на трезвость.

На этот раз наказание ему грозит более серьезное - до 12 лет лишения свободы.