В Хабаровском крае полицейских обвинили в пытках подозреваемого

Следственное управление Следственного комитета в Ульчском районе Хабаровского края возбудило уголовное дело против полицейских - заместителя начальника полиции районного ОМВД и двоих оперуполномоченных отдела уголовного розыска. Из обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю.

Как считают следователи, трое полицейских избили водителя автомобиля "Почты России", заподозрив его в причастности к пропаже мешка с деньгами. Двое полицейских арестованы, решается вопрос об избрании меры пресечения для третьего.

6 июня машина "Почты России" перевозила письма и деньги из села Богородское в поселок Де-Кастри. На месте выяснилось, что не хватает одного мешка, в котором находилось почти пять миллионов рублей для выплаты пенсий. Полиця нашла подозреваемого - водителя почтового автомобиля. СК пришел к выводу, что полицейские попытались "выбить" из него признание, избив и пытав электрошокером. Мужчина вину отрицал,и 7 июня его отпустили. Через несколько дней местные жители нашли мешок на дороге и вернули его.

Ведомство подчеркивает, что в расследовании помогают сотрудники собственной безопасности УМВД России по Хабаровскому краю.

Информация о противоправных действиях выяснилась во время личного приема граждан руководителем СУ СКР по Хабаровскому краю.