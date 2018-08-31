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31.08.2018 12:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае полицейских обвинили в пытках подозреваемого

Текст: Анна Бондаренко

Следственное управление Следственного комитета в Ульчском районе Хабаровского края возбудило уголовное дело против полицейских - заместителя начальника полиции районного ОМВД и двоих оперуполномоченных отдела уголовного розыска. Из обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю.

Как считают следователи, трое полицейских избили водителя автомобиля "Почты России", заподозрив его в причастности к пропаже мешка с деньгами. Двое полицейских арестованы, решается вопрос об избрании меры пресечения для третьего.

В КЧР инспектор полиции подозревается в убийстве

6 июня машина "Почты России" перевозила письма и деньги из села Богородское в поселок Де-Кастри. На месте выяснилось, что не хватает одного мешка, в котором находилось почти пять миллионов рублей для выплаты пенсий. Полиця нашла подозреваемого - водителя почтового автомобиля. СК пришел к выводу, что полицейские попытались "выбить" из него признание, избив и пытав электрошокером. Мужчина вину отрицал,и 7 июня его отпустили. Через несколько дней местные жители нашли мешок на дороге и вернули его.

Ведомство подчеркивает, что в расследовании помогают сотрудники собственной безопасности УМВД России по Хабаровскому краю.

Информация о противоправных действиях выяснилась во время личного приема граждан  руководителем СУ СКР по Хабаровскому краю.

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