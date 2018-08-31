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31.08.2018 04:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье нашли более 8 тонн краба с ртутью

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье специалисты ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" ветеринарной лаборатории Россельхознадзора в ходе исследований забраковали крупную партию краба-стригуна, как не отвечающую требованиям безопасности по содержанию ртути, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Анализ показал превышение ртути почти в три раза выше нормы. Пробы, где была найдена ртуть, были отобраны из партии краба весом 8635 килограммов, которая доставлена во Владивосток одним из промысловых судов.

Как отмечает ведомство, информацию внесли в государственные информационные системы в области ветеринарии "Веста" и "Сирано". Сведения также получили Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов России. Письмо об изъятии продукции направили и ее владельцу.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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