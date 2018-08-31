Два человека человека погибли на заводе авиадвигателей в Самаре

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ПАО "Кузнецов", двое сотрудников предприятия погибли в результате несчастного случая на производстве.

Внастоящее время выясняются причины и обстоятельства ЧП.

Инцидент произошел на территории филиала завода ПАО "Кузнецов" в поселке Прибрежный Красноглинского района Самарской области. При очистки кислородного резервуара произошел взрыв, в результате которого погибло двое рабочих, уточняют в СУ СК.

Чуть ранее в СМИ прошла информация о том, что при вспышке газа погибло три человека. Но на предприятии это сообщение не подтвердили.

Справка "РГ"

ПАО "Кузнецов" - является одним из крупнейших предприятий по производству авиационных и космических двигателей.