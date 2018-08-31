Трое рабочих погибли при канализационных работах в Мордовии

В канализации города Ковылкино республики Мордовия были обнаружены тела трех человек. Они погибли в ходе работ, проводимых в колодце, сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным ведомства, погибшие являлись сотрудниками ООО "Водоканал Ковылкинский". Обстоятельства происшествия и точная причина смерти сейчас устанавливаются специалистами. На месте ЧП работают следователи, назначена медицинская экспертиза. Ведется работа со свидетелями, которые находились рядом с местом инцидента.

По итогам следственных действий будет принято решение о возбуждении уголовного дела.