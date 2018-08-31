В Нижегородской области произошел взрыв на оборонном заводе

Три человека погибли и еще трое ранены в результате взрыва в одном из цехов ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" (город Дзержинск Нижегородской области).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. По предварительным данным, произошел взрыв вещества аммонала в ходе технологического процесса. В результате произошло возгорание, на месте уже работают пожарные расчеты.

Факт происшествия "РГ" подтвердили в администрации Дзержинска, однако от более подробных комментариев там пока отказались.

ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова", согласно информации на сайте предприятия, является одним из крупнейших производителей взрывчатых веществ и смесевых составов на их основе, использующихся в том числе для снаряжения боеприпасов.