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31.08.2018 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области произошел взрыв на оборонном заводе

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

Три человека погибли и еще трое ранены в результате взрыва в одном из цехов ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" (город Дзержинск Нижегородской области).

Под Тамбовом взрыв обрушил гаражи, погиб человек

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. По предварительным данным, произошел взрыв вещества аммонала в ходе технологического процесса. В результате произошло возгорание, на месте уже работают пожарные расчеты.

Факт происшествия "РГ" подтвердили в администрации Дзержинска, однако от более подробных комментариев там пока отказались.

ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова", согласно информации на сайте предприятия, является одним из крупнейших производителей взрывчатых веществ и смесевых составов на их основе, использующихся в том числе для снаряжения боеприпасов.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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