В Уфе на пятилетнюю девочку обрушился потолок

В пятницу утром в частном одноэтажном доме в Уфе рухнул потолок . Элементы потолочного перекрытия упали на спящую пятилетнюю девочку.

- С различными травмами ребенок доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу, - рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы. - Сейчас устанавливаются причины происшествия, ведется работа с собственниками дома.

Специалистам предстоит выяснить, почему элементы перекрытия не были закреплены надлежащим образом. О результатах будет сообщено позднее.