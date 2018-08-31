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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае воспитательницу обвинили в издевательстве над детьми

Текст: Наталья Граф (Барнаул)

В Барнауле бывшую воспитательницу частного детского сада "Хеппи беби" будут судить за ненадлежащее обращение с малышами.

Фото: Depositphotos.com
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От агрессивного педагога пострадали трое воспитанников в возрасте 4-5 лет. По данным следствия, воспитательница закрывала детей одних в комнате и применяла в отношении них физическую силу.

А чтобы утихомирить малышей во время дневного сна, она накрывала их постельным бельем и перетаскивала с одной кровати на другую, причиняя физическую боль. В результате ребятишки стали плакать и отказываться ходить в садик, за который их родители ежемесячно платили 20 тысяч рублей.

Встревоженные мамы и папы потребовали показать им видеозаписи того, что происходит в группе. Однако заведующая садиком отказала им, сообщив, что "полетел" жесткий диск. Однако родителям удалось восстановить стертые записи. Своеобразная методика воспитания их шокировала.

- Уголовное дело в отношении воспитательницы было возбуждено по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сообщила "РГ" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

По решению суда педагогу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей может грозить до шести лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул
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