В Красноярске муж взял в заложники жену и ребенка

Полиция совместно с Росгвардией провела в Красноярске операцию по освобождению двух заложников - женщины и ребенка. Их удерживал в частном доме на улице Молодогвардейце ранее судимый мужчина, угрожая взорвать баллон бытового газа, сообщили в ГУ МВД по региону.

ЧП произошло вечером 30 апреля. По информации ГУ МВД по краю, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Центральном районе города 49-летний мужчина удерживает свою супругу и двухлетнего сына в частном доме. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа и наряды сотрудников полиции.

В результате переговоров полиции удалось убедить мужчину отпустить заложников. После этого было решено провести штурм дома, поскольку злоумышленник намеревался взорвать в доме газ.

- Бойцы СОБРа молниеносно проникли в дом и задержали злоумышленника как раз в тот момент, когда он уже начал осуществлять задуманное, и в комнате началось воспламенение. Быстро погасили огонь и передали задержанного следственно-оперативной группе, - рассказал детали операции представитель регионального управления Росгвардии.

В связи со случившимся СК по региону возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ - "Незаконное лишение свободы".