Альпинистам из Екатеринбурга помогли спуститься с Эльбруса

Группа из двух альпинистов во время восхождения на Эльбрус была вынуждена попросить помощи у местных спасателей. 30 августа около 16.30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация, что два спортсмена из Екатеринбурга нуждаются в помощи на высоте 3600 метров.

- На место происшествия вышли трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по КБР.

Ближе к ночи спасатели сумели добраться до группы и помочь ей спуститься по склону горы на 400 метров ниже. От дальнейшей помощи туристы отказались.