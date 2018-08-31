Германия выдала России сбежавшего к террористам жителя КБР

Из Германии в Россию 30 августа экстрадировали жителя Кабардино-Балкарии, который находился в международном розыске.

Как сообщается на официальном сайте ФСБ России, 31-летний мужчина оказывал пособническую помощь бандподполью международной террористической организации "Имарат Кавказ" (запрещена в РФ).

- В октябре 2013 года мужчина конспиративно транзитом через третьи страны выехал в Сирийскую Арабскую Республику, где принимал активное участие в боевых действиях на стороне международных террористических организаций, - отметили в пресс-службе ведомства.

Позднее пособник террористов пытался стать беженцем в Европе. Мужчина по поддельным документам хотел получить статус беженца в Германии. В 2017 году немецкие спецслужбы задержали его по ориентировке российской стороны.