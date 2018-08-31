Спасатели сняли с Ай-Петри туристов из Петербурга

Крымские спасатели оказали помощь двум туристам из Санкт-Петербурга, которые не смогли самостоятельно спуститься со скалы в районе верхней станции канатной дороги "Ай-Петри".

Информация об этом поступила на пульт МЧС, сообщает официальный сайт ведомства. К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "Крым-Спас" в составе пяти человек и одной единицы техники. Спасатели поднялись на плато "Ай-Петри" и установили визуальный контакт с пострадавшими, а потом с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали туристов. Это оказались двое жителей Санкт-Петербурга 1998 и 1997 годов рождения. Их доставили в безопасное место, в медицинской помощи никто не нуждался.

-Туристский сезон в Крыму продолжается, и к сожалению, многие отдыхающие переоценивают свои возможности инедооценивают коварство крымских гор, - отмечает помощник начальника Главного управления МЧС России по Республики Крым Владимир Иванов. - Отправляясь на вылазку в горы, многие неопытные туристы берут с собой мало еды, мало теплых вещей, не регистрируют свои маршруты, и элементарно не смотрят себе под ноги. Что в результат приносит мелкие травмы, ушибы, люди сбиваются со своих маршрутов и теряются.

Специалисты МЧС напоминает жителям и гостям полуострова: отправляясь на прогулку в горно-лесную местность в составе туристической группы необходимо зарегистрировать ее в службе спасения. Если Вы направляете в горы в одиночку, сообщите об этом родственникам и возьмите с собой заряженный мобильный телефон, теплые вещи, а также минимальный запас воды и пищи.