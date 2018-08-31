В Калининграде работница банка ответит за кредиты для "мертвых душ"

В Калининграде передано в суд многоэпизодное дело 37-летней сотрудницы одного из банков, обвиняемой в кредитном мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина оформляла потребительские кредиты на вымышленных людей. При этом, отводя от себя подозрения, она использовала логины и пароли своих коллег без их ведома.

По данным следствия, кредиты выдавались на покупку бытовой техники, а затем их обналичивал знакомый обвиняемой - сотрудник магазина, - после чего передавал деньги своей подельнице.

Обман в банке заподозрили, когда начали проверять заемщиков, не выплачивающих свои кредиты. Выяснилось, что никто из них по указанному месту регистрации не проживает. Тогда сотрудники банка обратились с заявлением в полицию.

Полицейские в ходе проверки нашли похитителя кредитов. Как установили следователи совместно с оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, на совести обвиняемой 15 таких липовых кредитов, выданных "мертвым душам". Общая сумма ущерба составила около миллиона рублей.

Теперь предприимчивая сотрудница банка обвиняется по статье УК "Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения". Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.