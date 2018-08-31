Видео: В Петербурге сгорел пассажирский автобус

В Калининском районе Петербурга на пересечении Гражданского и Суздальского проспектов сгорел пассажирский автобус ПАЗ.

По данным пресс-службы городского ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 07.33.

Полыхающую машину засняли очевидцы - видео выложено в паблике "ДТП и ЧП/Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

О пострадавших не сообщается. Судя по видеозаписи, автобус выгорел полностью. Что послужило причиной возгорания, пока не известно.

Пламя было такой силы, что прибывшим на место спасателям потребовалось около получаса, чтобы справиться с огнем. В 08.08 пожар был потушен. Ликвидацией пожара занимались восемь спасателей при поддержке двух спецмашин.