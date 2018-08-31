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31.08.2018 10:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани опровергли взрыв гидроцикла с туристами в море

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Новороссийская транспортная прокуратура опровергла информацию о якобы взорвавшемся в минувшую среду в море под Геленджиком гидроцикле с туристами (видео такого инцидента появилось сегодня утром в Сети). Об этом корреспонденту "РГ" сообщил и.о. Новороссийского транспортного прокурора Александр Сарапкин.

- Никаких происшествий, связанных с взрывом маломерных судов на пляже поселка Кабардинка, как указано в данной информации, ни в окрестностях других населенных пунктов подведомственной нам территории не было зарегистрировано. За помощью в медицинские учреждения граждане также не обращались, - пояснил он.

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Видеозапись момента взрыва в море гидроцикла, на котором находились мужчина и мальчик, опубликовали в социальных сетях очевидцы. На кадрах видно, что в результате взрыва мужчину и мальчика подбрасывает вверх. Сегодня утром эту шокирующую видеосъемку опубликовали сразу несколько СМИ, сообщившие, что инцидент произошел под Геленджиком, в районе курортного черноморского поселка Кабардинка, и будто бы пострадавшие от взрыва туристы получили тяжелейшие травмы, а в настоящее время они находятся в реанимации.

- После того как эта видеозапись появилась в СМИ, Новороссийская транспортная прокуратура инициировала проведение проверки, - рассказал Александр Сарапкин. - К ней были подключены сотрудники следственного комитета, государственной инспекции маломерных судов, а также администрация города-курорта Геленджик. Вывод однозначен: подобного события указанной территории не происходило. На имеющейся в нашем распоряжении видеозаписи слышна иностранная речь. Не исключено, что запечатленный на ней взрыв гидроцикла произошел за пределами РФ.

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