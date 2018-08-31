В Крыму дайвер погиб от наезда катера

В Оленевке Черноморского района в результате несчастного случая погиб 39-летний дайвер из Симферополя. Об этом "РГ" сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.

По словам пресс-секретаря МЧС Марины Стамболиной, дайвер занимался подводным плаванием в районе пляжа "Шельф" в ластах и маске. В момент его всплытия на поверхность мимо проходил прогулочный катер с бананом, на котором судовладелец катал туристов. В результата удара о катер подводный охотник получил серьезную травму и утонул.

На место ЧП были тут же вызваны спасатели, которые обследовали акваторию на площади около 4000 квадратных метров. Вскоре тело дайвера было найдено и поднято водолазами МЧС на глубине около пяти метров. Следственным органам предстоит выяснить, есть ли состав преступления в действия водителя судна.