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31.08.2018 13:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре после пластической операции скончалась женщина

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

На Кубани СК возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего пластического хирурга. Он подозревается в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п."в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В больнице Уфы умерла девочка, на которую обрушился потолок

По информации пресс-службы краевого ведомства, в январе 2017 года в частной клинике Краснодара мужчина провел пациентке операцию по увеличению груди. При этом он не обладал соответствующей квалификацией в данной области. После выписки у женщины возникли осложнения, едва не окончившиеся летальным исходом.

- А в мае 2017 года мужчина проводил операцию по абдоминопластике, в результате которой у пациентки развилась тромбоэмболия легочных артерий. 12 мая эта женщина скончалась в клинике в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности, - сообщается в информации, помещенной на официальном сайте СУ СК по Краснодарскому краю.

Сейчас следствие изъяло всю имеющуюся медицинскую документацию, назначило комиссионные судебно-медицинские экспертизы и ведет поиск других возможных потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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