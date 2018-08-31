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31.08.2018 20:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сургуте у пассажирского самолета выключился двигатель при посадке

В аэропорту Сургута во время посадки пассажирского авиалайнера компании UTair произошло отключение одного из двигателей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании-перевозчика.

Фото: Вести.ру
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По данным агентства, ЧП произошло при заходе на посадку самолета, следовавшего из Тюмени. Несмотря на отказ двигателя, экипаж сумел благополучно посадить лайнер. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.

Собеседник агентства отметил, что выключение произошло автоматически. Следов пожара обнаружено не было.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
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