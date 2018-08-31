В Сургуте у пассажирского самолета выключился двигатель при посадке

В аэропорту Сургута во время посадки пассажирского авиалайнера компании UTair произошло отключение одного из двигателей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании-перевозчика.

По данным агентства, ЧП произошло при заходе на посадку самолета, следовавшего из Тюмени. Несмотря на отказ двигателя, экипаж сумел благополучно посадить лайнер. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.

Собеседник агентства отметил, что выключение произошло автоматически. Следов пожара обнаружено не было.