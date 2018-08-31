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Рубрика: Происшествия

СК РФ возбудил уголовное дело в связи с убийством Захарченко

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Акт международного терроризма" в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко в результате взрыва в центре Донецка сегодня, 31 августа. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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"По факту совершения 31 августа взрыва в одном из кафе города Донецка, в результате которого погиб глава Донецкой Народной республики Захарченко и были ранены Министр доходов и сборов Тимофеев и неизвестная девушка, в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 361 УК РФ", - сообщила Петренко.

Она также отметила, что в рамках уголовного дела будут проведены все следственные действия, направленные на установление точных обстоятельств происшествия.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет (СК)
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