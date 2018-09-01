На Москве-реке столкнулись два теплохода

Два прогулочных теплохода столкнулись на Москве-реке в районе Воробьевых гор. По предварительной информации, два человека при этом пострадали.

Как сообщает ТАСС, капитан одного из судов отправлен на медицинское освидетельствование.

"В настоящее время работает следственно-оперативная группа транспортной полиции УТ МВД России по ЦФО, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по центральному федеральному округу. - Опрашиваются пассажиры и члены экипажа. Капитан судна направлен на медицинское освидетельствование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего".