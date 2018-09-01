На Москве-реке загорелся теплоход со 113 пассажирами

На Москве-реке произошел пожар на теплоходе, на котором находились более 100 пассажиров.

Инцидент произошел сегодня днем на Бережковской набережной столицы. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, возгорание было незначительным, площадь не превысила одного квадратного метра. По предварительным данным, пожар произошел в машинном отделении, с огнем удалось быстро справиться. Все пассажиры покинули борт еще до прибытия экстренных служб.

По сведениям источника ТАСС, в общей сложности на берег вышли 113 человек.