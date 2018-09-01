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01.09.2018 16:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Воронежем загорелся вагон пассажирского поезда

Текст: Элина Труханова (Воронеж)

В Воронежской области организована доследственная проверка из-за возгорания в пассажирском поезде.

Видео: В Петербурге сгорел пассажирский автобус

По информации Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, ЧП произошло ночью на 1 сентября в поезде № 134 Томск - Анапа на перегоне между станциями Ольха и Колено Юго-Восточной железной дороги. В служебном купе проводников семнадцатого вагона загорелась розетка, в которую был включен холодильник.

- Проводник вагона сорвала стоп-кран, после чего начала тушить пожар штатными средствами пожаротушения, - рассказали в ведомстве.

После остановки поезда 17 пассажиров вагона эвакуировали, а загоревшийся вагон отцепили от состава. В тушении пожара участвовали пожарный поезд и два пожарных автомобиля. Пострадавших нет.

Эвакуированных пассажиров разместили в других вагонах поезда Томск - Анапа. Из-за инцидента состав отстал от графика на 40 минут.

ММСУ на транспорте СК РФ организовало по факту возгорания в поезде доследственную проверку. Осмотрено место происшествия, опрошены пассажиры вагона, начальник поезда, поездной электромеханик, проводник. Установление обстоятельств и причин произошедшего продолжается. Предварительная версия ЧП - неисправность электророзетки в купе проводников.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
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