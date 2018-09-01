Теплоходы на Москве-реке столкнулись из-за пьяного капитана

Капитан одного из теплоходов, столкнувшихся в пятницу на Москве-реке, в момент происшествия был пьян. Таков первый итог проверки Московского межрегионального следственного управления на транспорте, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее "РГ" сообщала, что теплоходы "Снегири-2" и "Ривер Палас" столкнулись вчера около 19:38 на Андреевской набережной. Пострадали два человека, но ехать в больницу они не захотели. Суда получили повреждения.

Во время проверки выяснилось, что содержание алкоголя в крови капитана "Снегирей" составляло 1,2 промилле. Это примерно эквивалентно литру пива или 150 граммам водки.

Следствие продолжает рассматривать разные версии ЧП: от технических неисправностей судов до нарушений капитанами правил судоходства. Прояснить ситуацию помогут видеорегистраторы и показания судовых команд.