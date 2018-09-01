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01.09.2018 18:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве пожарные спасли 13 жителей пятиэтажки

Текст: Сергей Бабкин

Крупный пожар произошел днем в субботу в пятиэтажке на западе Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, пострадали несколько человек. По данным источника агентства "Москва", один из них скончался.

Крупный пожар в Реутове ликвидирован

Трагедия произошла в доме №14 на Озерной улице около 15 часов.

Огонь распространился на две квартиры на втором и третьем этажах. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Пожарным удалось спасти 13 человек, в том числе двоих детей, живущих на 4-5 этажах. В 15:24 подразделения МЧС справились с огнем.

Происшествия ЧП Пожары Правительство Министерство по чрезвычайным ситуациям Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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