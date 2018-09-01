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01.09.2018 16:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Воронежском цирке во время представления обрушились конструкции

Текст: Элина Труханова (Воронеж)

В цирке Воронежа в результате падения конструкций во время представления пострадали три артиста. Об этом сообщает ТАСС.

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На арене в момент инцидента демонстрировалось шоу под руководством народного артиста России Тамерлана Нугзарова.

- Второе отделение началось в 13.15, часть конструкции за кулисами отскочила на манеж, где шел конный номер программы, и зацепила несколько артистов на лошадях. Пострадали три человека, врачи "скорой помощи" забрали их, - цитирует агентство представителя цирка.

Когда это произошло, до конца второго отделения программы оставалось 20 минут. Зрителей, не досмотревших шоу, пригласили на следующее представление, назначенное на 16:00.

Цирк работает в штатном режиме.

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