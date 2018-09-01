В Воронежском цирке во время представления обрушились конструкции

В цирке Воронежа в результате падения конструкций во время представления пострадали три артиста. Об этом сообщает ТАСС.

На арене в момент инцидента демонстрировалось шоу под руководством народного артиста России Тамерлана Нугзарова.

- Второе отделение началось в 13.15, часть конструкции за кулисами отскочила на манеж, где шел конный номер программы, и зацепила несколько артистов на лошадях. Пострадали три человека, врачи "скорой помощи" забрали их, - цитирует агентство представителя цирка.

Когда это произошло, до конца второго отделения программы оставалось 20 минут. Зрителей, не досмотревших шоу, пригласили на следующее представление, назначенное на 16:00.

Цирк работает в штатном режиме.