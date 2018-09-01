Пассажиры загоревшегося в Сочи самолета смогут уехать на поезде

Пассажирам загоревшегося в аэропорту Сочи самолета, летевшего из Москвы, предоставят возможность вернуться в столицу на поезде в выбранные самостоятельно даты. Об этом в субботу сообщил журналистам прибывший на место ЧП министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

- Пассажирам, которые решили сдать обратные билеты, будет предоставлена возможность уехать поездом в выбранные ими даты. В настоящий момент ведется выгрузка багажа с борта воздушного судна. Наземные службы готовят багаж к выдаче, - рассказал Дитрих.

Тем временем, по данным авиакомпании "ЮТэйр", их обратный рейс в Москву выполнит резервный борт. Планируется, что во Внуково он прилетит

Как уже писала "РГ", самолет, прибывший на курорт в ночь на субботу, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в реку, в результате оказались разрушены крыло и шасси и загорелся левый двигатель. На борту находилосб более 160 человек, 18 пассажирам понадобилась медицинская помощь. Троих пострадавших госпитализировали, на месте ЧП от сердечного приступа погиб сотрудник аэропорта.