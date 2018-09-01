После инцидента с загоревшимся Boeing в Сочи возбудили дело

После ЧП с Boeing 737-800 в Сочи возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Об этом в субботу сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

- По предварительной информации, 1 сентября в 2 часа 50 минут при посадке воздушного судна произошло выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы и возгорание левого и правого крыла самолета, пострадали несколько пассажиров, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В свою очередь, свою проверку организовала и Южная транспортная прокуратура, по результатам которой "будет дана оценка действиям ответственных лиц и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования".